"Let's Dance": Was läuft bei Maximilian Arland und Sarah Latton?

Sie strahlt bis über beide Ohren, er haucht ein süßes Küsschen auf ihre Wange. Ein Foto, dass mehr als tausend Worte sagt. So zeigt sich "Let's Dance"-Kandidat Maximilian Arland mit seiner hübschen Tanzparnterin Sarah Latton. Läuft etwa was zwischen den beiden?

Maximilian Arland und Sarah Latton verstehen sich prächtig

Maximilian Arland hat eigentlich am Anfang der Staffel mit Isabel Edvardsson getanzt. Doch die verkündete kürzlich ihre Schwangerschaft und damit auch ihren Ausstieg aus der Show. Jetzt hat Maximilian Arland mit Sarah Latton eine neue Partnerin an seiner Seite - und die Chemie stimmt zwischen den beiden! In einem gemeinsamen Video auf Facebook blickt Maximilian Arland immer wieder verträumt zu Sarah rüber. Die beiden freuen sich, dass sie beim letzten Mal weitergekommen sind und hoffen noch lange weitermachen zu können. "Wir wollen noch eine schöne Zeit erleben", schwärmt Sarah Latton in die Kamera.

Let's Dance: Faisal Kawusi hat schon ordentlich abgespeckt!

Das Paar verbringt momenat extrem viel Zeit miteinander. Klar, sie müssen für "Let's Dance" viel trainieren und kommen sich damit auch körperlich sehr nah. Ob es dabei auch gefunkt hat?

Maximilian Arland ist offiziell Single

Maximilian Arland war 6 Jahre lang verheiratet, 2015 trennten sich seine Ex Andrea und er. Seitdem ist er offiziell Single. Über Sarah Lattons Beziehungsstand ist nichts bekannt. Und die Fans finden, dass das Tanzpaar auch auls Liebespaar eine tolle Figur machen würden. "Ihr beide scheint wirklich gut zu harmonieren", schreiben die begeistert.

Maximilian Arland: "Sarah bringt mich ganz schön ins Schwitzen!"

Es wäre nicht das erste Mal, dass es zwischen zwei Stars bei "Let's Dance" funkt. 2012 verliebten sich Rebecca Mir und Massimo Sinato ineinander. Und auch zwischen Nastassja Kinski ud Ilja Russo knisterte es auch nach dem Show-Aus weiter. Werden also Maxi und Sarah nun das nächste Traumpaar? Gut möglich. "Sarah bringt mich ganz schön ins Schwitzen!", schreibt Maximilian Arland selber bei Facebook. Und wer weiß, vielleicht meint er damit ja nicht nur das Training für "Let's Dance"...