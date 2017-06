Letzte Folge Circus HalliGalli: "Ich werde ihn vermissen" - Es ist soweit! Heute am 20. Juni wird die letzte Ausgabe von "Circus HalliGalli" gesendet. Im Grunde genommen ist es schon das dritte Mal, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre regelmäßige Show beenden. So fingen sie 2009 mit "MTV Home" an, verwerteten ein leicht abgewandeltes Konzept davon als "NeoParadise" bei ZDFneo und landeten dann bei ProSieben mit "Circus HalliGalli", was ebenfalls den bewährten Quatsch des Unterhalter-Duos zeigte.

So gesehen machen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Ganze nicht erst seit vier, sondern bereits seit über acht Jahren in ziemlich ähnlicher Form. Die Luft ist ein wenig raus und auch die beiden Moderatoren haben das Gefühl, in diesem Rahmen alles gesagt und gemacht zu haben. Die Resonanz auf das Ende von "Circus HalliGalli" war recht positiv. Viele sehen darin einen klugen Schritt, vor allem im Vergleich zu "TV Total", das sich über Jahre regelrecht totlief, ehe Stefan Raab sich trennen konnte. Und so bekommt "Circus HalliGalli" ein würdiges Ende, aber die Eventschows von Joko und Klaas bleiben. Schon am 10. Juli kommt das nächste "Duell um die Welt" auf ProSieben. Als Gäste der letzten Folge von "Circus HalliGalli" werden Palina Rojinski und Rapper Casper Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verabschieden.

Joko und Klaas: "Circus Halligalli" wird abgesetzt

"Ich glaube, dass es in der letzten Sendung durchaus emotional wird. Ich habe Klaas versprochen, dass ich nicht weine, aber ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Abschied ist immer emotional", sagte Joko Winterscheidt bereits gegenüber dem Focus. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir es diesen Sommer unbeschadet in den Schrank stellen. Wir wollen uns zu keinem Zeitpunkt den Vorwurf gefallen lassen, dass es in die Beliebigkeit abgerutscht ist. Ich habe jede einzelne Folge mit Liebe und Leidenschaft gemacht."

Er gibt zu, dass er Klaas vermissen wird und die gemeinsamen Fahrten vom Dreh nach Hause. "Natürlich darf man nicht vergessen, dass wir gemeinsam eine Firma haben. Das machen wir weiter und wir hören ja auch nicht auf. Aber vielleicht ist das die große Chance, dass wir endlich richtige Freunde werden", erklärt er weiter in emotionalen Worten.