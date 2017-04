Letzter Wunsch: Ed Sheeran singt für sterbendes Mädchen (✝15)

Das junge Mädchen Triona Priestly hatte nur einen Wunsch: Sie wollte ihren Lieblingssong von Ed Sheeran einmal live hören. Der Chartstürmer zögerte nicht lange und erfüllte der 15-Jährigen in letzter Sekunde ihren Traum.

Triona litt an Mukoviszidose, eine erbbare Stoffwechselerkrankung. An ihrem Todestag klingelte endlich das Telefon. Sheeran sagte: „Hallo Triona, ich habe gehört, du bist ein großer Fan“, erinnert sich ihr Bruder bei „RTÉ One" zurück. „Dann spielte er die Gitarre und sang 'Little Bird'“. Ein Moment, auf den das Mädchen schon lange gewartet hatte.

Doch noch während Sheeran für sie sang, starb Triona im Beisein ihrer Familie. „Der Arzt hob sein Stethoskop und sagte uns, dass ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen", erzählt ihr Bruder Aidan weiter. Sie nahmen ihr die Beatmungsmaske ab, ein Lichtstrahl kam durch das Fenster und seine Schwester hatte mit einem Lächeln im Gesicht ihre letzte Ruhe gefunden.

Als der Sänger wenig später von dem Tod seines Fans erfuhr, schrieb er auf Twitter: "Ruhe in Frieden, Triona. So herzzerreißend. X."