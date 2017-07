Was hat uns der Li-La-Launebär gemeinsam mit Kumpel Metty zum Lachen gebracht. Matthias Krings denkt bis heute gerne an seine Zeit an der Seite des launischen RTL-Bärens zurück. Auch wenn seine eigene Familie eigentlich gar nicht so stolz auf Mettys damaligen Job war, wie der heute 73-Jährige „Bild“ gegenüber nun verraten hat: „Meine Eltern haben es gar nicht gern gesehen, dass ich zu so einem Tingel-Tangel-Sender wie RTL gegangen bin. Sie haben es zugelassen, weil ich so einen Dickkopf habe – aber stolz waren sie nicht auf mich.“ Das hat Matthias Krings jedoch nicht wirklich gestört, schließlich hatte er unter den jungen Zuschauern einen ganzen Haufen Fans: „Die Kinder fanden die zwei komischen Typen auf dem Speicher toll. Der Li-La-Launebär war nicht perfekt im Design, aber das interessierte sie nicht.“ Die Kinder liebsten das ungleiche Duo einfach, an einen Moment vor einigen Jahren erinnert Metty sich bis heute gerne zurück:“ Eine Frau kam auf mich zu und sagte: ‚Danke für die schöne Kindheit’ – da wusste ich, dass ich was richtig gemacht habe.“

Matthias Krings: Was wurde eigentlich aus "Metty" vom Li-La-Launebär?

Matthias Krings hält bis heute Kontakt mit Li-La-Launebär-Kollegin Gisela Kieselstein

Obwohl die Zeit vom Li-La-Launebär schon viele Jahre zurück liegt, hält Matthias Krings bis heute Kontakt zu Gisela Kieselstein (87). Sie hauchte dem TV-Bären Leben ein und brachte seine Pfoten in Bewegung. Ihr Mann Dieter Kieselstein, der 2012 im Alter von 85 Jahre starb, lieh dem Li-La-Launebären seine Stimme. Metty ist manchmal verwundert, wie schnell die Zeit doch vergeht: „Gisela ist mittlerweile schon weit in ihren Achtzigern, aber ich werde im September ja auch schon 74.“

Heute lebt Matthias Krings, der Vater einer 22-jährigen Tochter, eines 50-jährigen Sohnes und geschieden ist, an der Grenze zu Luxemburg. Er komponiert und malt, an den Ruhestand denkt Metta noch lange nicht: „Als kreativer Kopf geht man nicht in Rente.“