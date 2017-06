Liebes-Krise bei Dieter Bohlen und seiner Carina?

Seit über zehn Jahre sind Pop-Titan Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz mittlerweile ein Paar. Jetzt brodelt die Gerüchteküche: Steckt das Paar nach so langer Zeit zusammen in einer schlimmen Liebes-Krise?

Wer hätte gedacht, dass der DSDS-Juror 2006 auf Mallorca in der damals 22-Jährigen Carina seine große Liebe finden würde? War er anfangs noch zurückhaltend mit Aussagen zu seiner Beziehung zu der Deutsch-Libyerin, erklärte er vor einiger Zeit ganz offen in einem Interview: "Wir wollen für immer zusammenbleiben und zusammen sterben."

Mit der schönen 33-Jährigen hat Dieter Bohlen zwei Kinder, Tochter Amelie und Sohn Maximilian. Eigentlich das perfekte Familienglück! Doch wie "Woche Heute" berichtet, wird Carina immer öfter alleine in Tötensen, dem Wohnort des Paares, gesehen. Zudem sollen Nachbarn berichtet haben, dass die junge Frau zuletzt gedankenverloren und traurig gewirkt habe.

Dieter Bohlen: Seine Familie ist ihm das Wichtigste!

Ob ihr die Einsamkeit zu schaffen macht? Schließlich ist Dieter Bohlen viel unterwegs und geht in seiner Arbeit als Produzent voll auf. DerKult-Star komponiert nicht mehr nur Songs für Andrea Berg, sondern mittlerweile auch für Schlager-Prinzessin Vanessa Mai.



Zudem möchte er Modern Talking-Hits für eine neue Veröffentlichung remixen. Und den Shows "DSDS" und "Das Supertalent" bleibt er natürlich auch erhalten! Ganz schön viel los also im Leben von Dieter Bohlen.

Hat der erfolgreiche Produzent doch mal etwas Freizeit, wird er oft gesehen, wie er alleine auf seinem Fahrrad in seinem Heimatort unterwegs ist. Trotz aller Verpflichtungen, für Dieter Bohlen steht die Familie aber an erster Stelle.



Im Interview mit RTL verriet der 65-Jährige, dass seine Freundin und seine Kinder bei Drehtermine immer mit dabei sind. So auch beim DSDS-Recall in Dubai, wo er in den Pausen so viel Zeit wie möglich mit seinen Liebsten verbringt. Für seine Familie bleibt zu hoffen, dass sich die Krisen-Gerüchte zwischen ihm und seiner Carina nicht bewahrheiten!