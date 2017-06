Liebescomeback bei Leonard Freier und Angelina Heger? - Zuletzt wirkte es nicht so, als seien der Bachelor 2016 und die Bachelor-Zweite von 2014 in bester Freundschaft auseinander gegangen. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Bei der Aftershow-Party vom Kiss-Cup waren sie das Tuschel-Thema des Abends.

So haben sie Zeugenberichten zufolge viel Zeit an dem Abend miteinander verbracht - meist zu zweit. Relativ früh haben sie dann gemeinsam die Party verlassen. Nanu? Nähern sie sich etwa wieder an? Ob sich dann die Wege getrennt haben, oder nicht, ist nicht bekannt.

Angelina Heger: Offiziell wieder Single!

Leonard Freier und Angelina Heger schließen Frieden

Auf Anfrage von inTouch Online wehrt Leonard Freier ab: "Wir haben uns nur gut unterhalten, weiter nichts." Doch selbst das verwundert. Sowohl aus dem Umfeld von Leonard Freier, als auch aus dem Umfeld von Angelina Heger hieß es zuletzt, die beiden würden sich seit der Trennung lieber aus dem Weg gehen wollen.

Wenn es schon kein neu aufgeflammter Flirt ist, so scheinen sie zumindest alte Barrieren überwunden zu haben und können die etwas unglückliche Trennung hinter sich lassen.