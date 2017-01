Das geht bei den RTL-Stars ja drunter und drüber. Das Dschungelcamp 2017 ist beendet, der König, in diesem Jahr Marc Terenzi, gekrönt und im Camp kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen. Auch wenn Gina-Lisa Lohfink und Hone die Füße still gehalten haben, was im Hotel passierte, weiß man nicht. Ein Camper warf nämlich ziemlich schnell ein Auge auf ein anderes Camp-Model. Und zwischen den beiden wurde es ziemlich heiß. Der Oberknüller dürfte aber wohl sein, dass nach nur wenigen Tagen das Thema Hochzeit im Raum schwebte. Wer sich so überraschend gefunden hat seht ihr HIER: