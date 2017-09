Lildl zieht mit Fake-Gosling Ludwig Lehner Edeka durch den Kakao

Lidl zieht mir Fake-Gosling Ludwig Lehner Edeka durch den Kakao - Supermarktkette Edeka konnte in den letzten Jahren immer wieder mit kreativen Werbekampagnen punkten. Das reichte von etwas kontroverseren Ansätzen wie den "Eatkarus" und dem vermeintlich verstorbenen Großvater bis hin zum einprägsamen "Wir lieben Lebensmittel" und dem kultigen "Supergeil" von Friedrich Liechtenstein.

Doch genau da setzt nun der neue Lidl-Spot an. Nach dem Vorbild des Films "La La Land" inszenierten sie eine Art Romeo-und-Julia-Geschichte um Emma und Ryanhardt (Stilecht mit Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner besetzt). Schockiert wir beim Dinner mit Emmas Familie festgestellt, dass die neue Liebe von Emma bei Lidl an der Kasse arbeitet. Dabei entstammt Emma doch der fiktiven Edeka-Dynastie. Jemand von der Konkurrenz? Unmöglich, das duldet die Familie nicht. Und so nimmt das Drama seinen Lauf.

LI DL Land - Official Trailer 2017 Wenn aus LA LA Land LI DL Land wird... Wir sind nicht nur Preis-Leistungs-Sieger, sondern jetzt hoffentlich auch Anwärter für die Goldene Kamera 2018. #ziehtseuchRyan #EdeWHO #MehralsSprücheaufmTshirt #Eatkasturz #WirliebenSchlagsahneabtausch #LIDLLand Posted by Lidl Deutschland on Sonntag, 3. September 2017

Dabei werden diverse Elemente bekannter Edeka Kampagnen aufs Korn genommen und es blitzt durch, dass sich hinter den Fassaden hier auch zwei Werbeagenturen duellieren.

Immerhin läuft der Kampf aber auf Augenhöhe ab. Seit Februar befinden sich die beiden Konzerne im offenen Schlagabtausch. Und so begann der Spaß:

Wir so: mhm... Und alle so: what? Wir gratulieren EDEKA, die wohl auch den Obst und Gemüse Award gewonnen haben. Doch manchmal hat man dann eben lieber die Wahl. Seht selbst! #SieliebenunsereLebensmittel #Championsleague #ObstundGemüseAward #Lidllohntsich #Füralle Posted by Lidl Deutschland on Dienstag, 14. Februar 2017