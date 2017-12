Liliana Nova: Wird sie wieder heiraten?

Huch, haben wir da etwas verpasst? Liliana Nova, die Ex von Fußballstar Lothar Matthäus, posiert strahlend im Brautkleid. Wird sie etwa ein zweites Mal heiraten?

Liliana Nova; "Bride 2 be"

Liliana Nova selbst postete das verdächtige Video bei Instagram. Darauf posiert sie in einem wunderschönen Brautkleid. Ihr Kommentar zu dem kurzen Clip: "Bride 2 be". Bestätigt sie hier also die Hochzeits-News?

Bride 2 be @waltercollection @lily8hart Ein Beitrag geteilt von Liliana (@liliananovaofficial) am 30. Nov 2017 um 23:58 Uhr

Sicher ist das nicht. Liliana Nova arbeitet als Model, vielleicht handelt es sich hierbei also nur um eine Anprobe für ein Shooting. Sie selbst verrät es aber nicht.

Liliana Nova: Hochzeit mit Lothar Matthäus

Schon einmal hat Liliana Nova den Schritt vor den Traualtar gewagt. 2007 lernte sich das Paar kennen. Im Januar 2009 heirateten Lothar und Liliana in Las Vegas. Doch lange hielt das große Glück nicht. Schon im Februar 2011 folgte die Scheidung!