Lilly Becker: Kein Kontakt zu Anna Ermakova

Boris Becker war stets bemüht nach außen eine harmonische Beziehung zu Tochter Anna Ermakova zu propagieren. Sie ist die Tochter vom russischen Model Angela Ermakowa, mit der Becker lediglich ein einziges Mal Sex gehabt haben soll. Dementsprechend schwierig ist das Verhältnis der heute 17-jährigen Anna und dem Rest der Becker Familie.

Anna Ermakova: Kein gutes Verhältnis zu Boris Becker?

Wie sehr sie jedoch von ihren Halbbrüdern getrennt ist, verdeutlicht erst jetzt Lilly Becker. "Nein, wir sehen sie nicht - und das ist auch gut so", kommentiert die Ehefrau von Boris Becker gegenüber RTL kühl. Sie fügt an, dass sie über die genaueren Hintergründe nicht reden dürfe.

Wie ist das Verhältnis zu Anna Ermakova wirklich?

Erst vor wenigen Tagen teilte Boris Becker stolz ein Foto von seiner Tochter und schrieb: "Meine schöne Tochter wird so langsam zur Frau." Das will so gar nicht zu den Äußerungen von Lilly passen. Hinzu kommt, dass sowohl Boris, Lilly und Amadeus Becker, als auch Anna Ermakova in London leben.

Wie auch immer die Situation genau zwischen ihnen sein mag, so klingt das nach Lilly Beckers Äußerungen jedenfalls nicht nach unbeschwertem Patchwork-Glück.