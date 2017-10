Lilly Becker: Schockierende Bilder aufgetaucht

Die Pleite-Schlagzeilen um Boris Becker schlagen immer größere Wellen - eine starke Belastungsprobe für seine Ehe. Erst kürzlich verriet der Vierfachvater in einem Interview: „Ich musste vor allem meine Familie beruhigen, meine Kinder haben sich sofort gemeldet. Ich habe mit meiner Frau lange gesprochen.“

Der Grund: Boris’ Insolvenz, die das Leben der Beckers gehörig auf den Kopf stellt! Denn eigentlich sind Boris und seine Liebsten Luxus und Erfolg gewöhnt. Geldprobleme waren bislang ein Fremdwort für sie! Doch nun sollen die Besitztümer des gebürtigen Schwaben sogar versteigert werden!

Das Auktionshaus Wyles Hardy & Co soll bereits damit beauftragt worden sein, Beckers Besitz zu schätzen. Vier Luxusuhren, deren Wert auf rund 417.000 Euro geschätzt wurde, seien inzwischen in Beschlag genommen worden, heißt es. Hinzu kommt, dass sich der britische Insolvenzverwalter Smith & Williamson laut Bericht der „Bild“-Zeitung bereits mit sämtlichen Arbeitgebern Beckers in Verbindung gesetzt und darauf hingewiesen haben soll, dass etwaige Honorare direkt an die Londoner Kanzlei und nicht etwa an Becker selbst zu überweisen sind.

Besorgniserregende Bilder von Lilly Becker aufgetaucht

Eine Situation, die sicher nicht leicht zu ertragen ist. Auch nicht für Boris’ Ehefrau Lilly. Die Mutter eines Sohnes zeigte sich zuletzt häufig alleine oder in Begleitung ihrer Freundinnen. Erst vergangene Woche wurde die Niederländerin dabei gesehen, wie sie schon mittags zu einem Glas Wein griff. Muss sie den Kummer der letzten Wochen etwa mit Alkohol runterspülen?

Boris & Lilly Becker: Angst um ihren Sohn

Fakt ist, dass das Model bereits seit geraumer Zeit versucht, sich von Boris abzunabeln. Erst vor wenigen Monaten war Lilly neben anderen Promis in der Pro Sieben-Show „Global Gladiators“ zu sehen, erklärte in Bezug auf ihren Ehemann: „Er ist schon lange gemein zu mir.“ Kurze Zeit später folgte ein Solo-Auftritt in der Kochshow „The Taste“.

Ist Lillys Alleingang etwa ein Vorbote dafür, dass das Paar bald getrennte Wege geht? Schließlich scheint die 41-Jährige auch ohne die Unterstützung ihres prominenten Mannes Fuß in der Medienbranche zu fassen. Zwar betonte die Mutter eines Sohnes einst, dass es dazugehöre, „dass ein Mann seine Frau unterstützt“ und umgekehrt. Doch das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist sicherlich noch nicht gesprochen.