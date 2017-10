Lilly Becker: So hübsch waren sie und ihre Schwester als Kinder

Lilly Becker: So hübsch waren sie und ihre Schwester als Kinder

Was für ein süßer Schnappschuss! Pünktlich zum 40. Geburtstag ihrer Schwester postete Lilly Becker ein tolles Bild auf ihrer Instagram-Seite.

Ein Beitrag geteilt von Sharlely Becker (@sharlely) am 18. Okt 2017 um 6:58 Uhr

„Für meine Schwester Melissa“, schrieb sie dazu. „Willkommen im Club der 40er. Schau uns an! So unschuldig und jung!“ Auf dem bezaubernden Kinderbild blicken die Schwestern grinsend in die Kamera. Schon damals waren die beiden unglaublich hübsch. „Zwei soooo süße Mädchen“, schreibt ein begeisterter Fan zu dem Foto.

Nachdem Lillys Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam, wuchsen die Schwestern zunächst bei ihrer Großmutter Esseline Kerssenberg-Bradley, dann bei ihrem Onkel und dessen Familie in Amsterdam auf.