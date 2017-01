Lily Collins Schock-Enthüllung: „Ich litt unter Essstörungen!“

Sie ist eines von fünf Kindern des berühmten Musikers Phil Collins und tritt bereits jetzt in seine Fußstapfen. Zwar hat Lily Collins nicht viel mit Musik am Hut, versucht sich aber erfolgreich als Schauspielerin und Model. Doch leider scheint Lily nicht nur das Showbiz-Gen von ihrem Vater geerbt zu haben. Der 65-jährige gestand kürzlich, dass er eine Zeit lang alkoholabhängig war. Und auch Lily hatte in der Vergangenheit schon mit psychischen Problemen zu kämpfen. Allerdings war es in ihrem Fall keine Alkohol-, sondern eine Magersucht!

Aktuell ist die zierliche Schauspielerin im Film ‚To the Bone’ zu sehen. Darin verkörpert sie eine Magersüchtige. Dass die Rolle viele Parallelen zu Lilys realem Leben hat, gestand sie jetzt bei der Premiere des Filmes auf dem ‚Sundance Film Festival’. „Das war definitiv eine dramatische Rolle für mich, da auch ich als Teenager auch an Essstörungen litt“, sagte sie dem Online-Portal ‚IMDb’.

„Die Rolle gab mir die Möglichkeit, die Dinge zu erklären als eine Person, die die Erfahrung selbst gemacht hat und ein Thema auf den Tisch zu bringen, das immer noch so ziemlich ein Tabu ist bei jungen Leuten, Jungs wie Mädchen“, so Lily weiter. Stolz, endlich reinen Tisch bezüglich ihrer traurigen Vergangenheit gemacht zu haben, schreibt Phil Collins Tochter im Anschluss auf Instagram: „Welch riesiger Moment das für mich ist. Zu meiner Vergangenheit zu stehen, offen zu sein, ohne Scham und Reue über meine Erfahrungen. Denk daran: Du bist niemals allein.“