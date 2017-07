Linda Zervakis: So fies wurde die Tagesschau-Sprecherin gemobbt

In der "Tagesschau" gibt die Hamburgerin die toughe Nachrichtensprecherin - doch so selbstsicher war Linda Zervakis nicht immer: In ihrer Kindheit wurde die Brünette mit den griechischen Wurzeln fies gemobbt. "Mein Spitzname war Zaziki. Ich bin oft verprügelt worden. Da war ich neun oder zehn und hatte eine Klasse übersprungen. Ich hatte ein wenig Beef mit meiner Nachbarin, da hat sie andere aufgestachelt, und die haben dann auf mich gewartet in der Pause“, sagte sie jetzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

"Ich bin mit dem Bewusstsein durch die Schulzeit gegangen, dass ich nicht mithalten kann. Wir lebten in einem Hochhaus, das Zimmer habe ich mir mit meinen älteren Brüdern geteilt, bis ich 18 war. Ich musste auch deren Kleidung auftragen. Wir wussten oft nicht, ob das Geld bis zum Monatsende reicht."

Hamburgerin Linda Zervakis wehrte sich

Dennoch ließ sich die Tagesschau-Sprecherin das Mobbing nicht gefallen: "Ich hatte immer Mohrrüben dabei, die ich mit dem Pausenzeichen klein gebissen habe. Damit habe ich sie bespuckt. Das war natürlich wahnsinnig eklig, aber ich war spindeldürr und hatte überhaupt keine Kraft, irgendwie musste ich mich wehren."

Mit Erfolg. Heute steht die 41-Jährige mit beiden Beinen im Leben, verließt bereits seit vier Jahren die Nachrichten in der "Tagesschau". Kaum zu glauben, aber damals war sie - als erste Sprecherin mit ausländischen Wurzeln - eine kleine Sensation. "Mittlerweile ist es doch selbstverständlich, dass nicht nur Busfahrer und Fußballer einen ausländischen Hintergrund haben, sondern auch Nachrichtensprecher. Hat ja lang genug gedauert", so Zervakis.

Und wie sieht's als Tagesschau-Moderatorin mit Mobbing aus? Obwohl sie wegen ihrer herkunft mit negativen Zuschauer-Kommentaren rechnete, so Zervakis, bekam sie "bis heute keine einzige negative Mail."