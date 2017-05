Lindenstraße: Ex-"Köln 50667"-Star Aaron Rufer kommt als "Jamal" - Da soll nochmal jemand behaupten, dass ein Schauspieler es nach Formaten wie "Köln 50667" oder "Berlin - Tag und Nacht" schwer hat, neue Rollen zu bekommen. Aaron Rufer hat es jedenfalls geschafft und ist ab Juni als neuer Jamal Bakkoush zu sehen. Wie der WDR berichtet, stünde Mohammed Issa, der die Rolle bislang spielte, "nicht mehr zur Verfügung".

Von 2015 bis 2016 stand Aaron Rufer als Yanick Bischoff für "Köln 50667" vor der Kamera. Zuvor lebte der 21-Jährige in Berlin und wuchs davor passenderweise in München in der echten Lindenstraße auf.

Im September 2016 kam "Jamal" zur "Lindenstraße

Die Rolle des Jamal Bakkoush ist in der "Lindenstraße" noch relativ neu. Erst im September 2016 kam der tunesische Flüchtling in die Serie. Mit seinen Eltern zusammen lebt er bei Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) und Alex Behrend (Joris Gratwohl).

Zu den Gründen, warum Mohammed Issa die "Lindenstraße" schon nach wenigen Monaten wieder verlässt, ist noch nichts bekannt. Aaron Rufer freut sich jedenfalls über die neue Herausforderung nach "Köln 50667":„Für niemanden ist es leicht seine Heimat zu verlassen und nochmal ganz von vorne anzufangen. Ich freue mich sehr, die Rolle des Jamal verkörpern zu dürfen: Zu zeigen, wie Jamal den Alltag in einem fremden Land meistert und jeden Tag etwas mehr über sich hinauswächst, ist für mich als Schauspieler eine große Herausforderung.“