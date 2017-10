"Lindenstraße": Ex-Porno-Star spielt in der ARD-Serie mit!

Hoher Besuch in der "Lindenstraße": In der ARD-Serie zieht jetzt ein Ex-Porno-Star ein!

Michaela Schaffrath wurde als Porno-Darstellerin "Gina Wild" bekannt. Am kommenden Sonntag ist sie in der "Lindenstraße" zu sehen. "Für mich ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Denn die ‚Lindenstraße‘ ist für mich die Mutter aller Serien. Ich bin mit ihr in den Achtzigern aufgewachsen und nun bin ich zu einem kleinen Teil von ihr geworden", erzählt Michaela Schaffrath in der "Bild"-Zeitung.

In der Serie wird sie eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde spielen.Sie glaubt, dass es sich bei der Heirat von Klaus Beimer (Moritz A. Sachs) und der geflüchteten Neyla (Dunja Dogmani) um eine Scheinehe handelt.

"Als mir die Rolle angeboten wurde und ich die Bücher gelesen habe, habe ich sofort zugesagt“, so Schaffrath. Die ganze Folge zeigt die ARD am Sonntag um 18:50 Uhr.