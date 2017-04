"Lindenstraße" schockt mit Marihuana Post zum "Weedday" - Da soll man den öffentlich-rechtlichen Sendern unterstellen, sie seien altbacken. Auf dem Instagram-Seite der Lindenstraße wird heute der Weedday gefeiert. Wir sehen ein Foto auf dem Anna Ziegler (Irene Fischer) inmitten von Hanfpflanzen steht. Als Rahmen wird eine grüne Hanfblatt-Schablone über das Bild gelegt. Offenbar freut man sich bei der Lindenstraße über den Weedday. Mit dem Hashtag "#MarihuAnnaTag" zeigen sie, dass sie sich einen guten Spaß aus der Aktion machen.

Möglicherweise ist der Post auch nicht nur als Spaß zu verstehen, sondern auch durchaus ernst gemeintes Statement für Cannabis. Die Szene von Anna Ziegler zwischen den Hanfpflanzen stammt aus dem letzten Jahr. Hans Beimer (Joachim H. Lugner) leidet an Parkinson. Doch das Beschwerden lindernde Cannabis ist erst seit dem März 2017 in Deutschland legal auf Rezept zu erhalten. Dementsprechend befasste sich Anna damit, selbst Cannabis für Hans anzubauen.

Ein Beitrag geteilt von Lindenstraße (@lindenstrasse) am 20. Apr 2017 um 2:56 Uhr

Warum ist eigentlich Weedday?

Der 20. April gilt deshalb als Weedday, also Marihuana-Tag, weil das Datum in englischer schreibweise 4/20 geschrieben wird. 420 gilt als Insiderbegriff für regelmäßigen Cannabis-Konsum. Der Begriff kommt aus dem Jahr 1971. Ein Gruppe, die sich "The Waldos" nannte, suchte in San Rafael nach einer angeblich aufgegebenen Cannabis-Plantage. Sie trafen sich Nachmittags um 16:20 Uhr bzw. 4:20 p.m. an der Statue von Louis Pasteur und gaben ihrem Vorhaben den Codenamen "4:20 Louis". Die Plantage fanden sie nie, aber der Codename "4:20" (four-twenty) blieb und setzte sich über die Jahre als Synonym für den Cannabis-Konsum durch.