"Lindenstraße"-Star Salvatore Caci ist tot

Was für ein Schock! Der TV-Star und Schauspielagent Salvatore Caci ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Das berichtet nun der "Express".

Salvatore Caci verstarb nach kurzer Krankheit

Wie berichtet wird, starb Salvatore Caci nach kurzer Krankheit. Heute soll die Beerdigung des "Lindenstraße"-Stars stattfinden. Familie, Freunde und Kollegen sind in großer Trauer. „Ich bin traurig. Er hat es immer geschafft, seine Wärme, die er privat ausstrahlte, in seine Rollen zu übertragen. Das hat ihn erfolgreich gemacht“, so Regisseur Holger Borggrefe.

Moderatorin Andrea Schmeiser schreibt über Facebook: „Danke, dass ich das Glück hatte, Dich kennenlernen zu dürfen."

Salvatore Caci war durch die "Lindenstraße" und "Soko Köln" bekannt

Den meisten Zuschauern war Salvatore Caci durch seine Rollen in der "Lindenstraße" und "Soko Köln" bekannt. Doch der Schauspieler hatte auch ein zweites Standbein. 2009 gründete er seine eigene Agentur, um Schauspieler mit ausländischen Wurzeln eine Chance zu geben. Er selber war Sohn sizilianischer Immigranten.