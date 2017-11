Linken-Politiker Dominic Heilig ist tot

Linken-Politiker Dominic Heilig wurde nur 39 Jahre alt. Er ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben.

Rührender Post vom Linken-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch

Die traurige Neuigkeit machte nun der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch öffentlich. In einem rührenden Post schreibt er: "In der vergangenen Nacht ist mein Freund und Genosse Dominic Heiligviel zu früh im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Seinen Eltern und Angehörigen, seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Meine Gedanken sind in diesen schmerzlichen Stunden bei ihnen."

Und weiter: "Meine Partei und Fraktion verlieren ein großes politisches Talent, das Forum Demokratischer Sozialismus seinen führenden Kopf. Seine Weitsicht und sein Humor werden mir gleichermaßen in Erinnerung bleiben. Nach über 15 Jahren trennt sich auf diese traurige Weise unser gemeinsamer Weg, dabei hatten wir noch so viel vor."

In der vergangenen Nacht ist mein Freund und Genosse Dominic Heilig viel zu früh im Alter von nur 39 Jahren gestorben.... Posted by Dietmar Bartsch on Mittwoch, 1. November 2017

Dominic Heilig: Die Todesursache ist nicht bekannt

Woran Dominic Heilig starb, ist bisher nicht bekannt. Der junge Politiker hinterlässt drei Kinder und seine Lebensgefährtin.