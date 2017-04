Lisa Wohlgemuth: Das Baby ist da!

Sie hat so lange auf diesen Moment gewartet. Am Freitag hat Lisa Wohlgemuth ihr Baby bekommen und kann ihren kleinen Sohn endlich in den Armen halten.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie einen süßen Schnappschuss seiner Hand. Darauf trägt der Knirps sogar ein blaues Armband mit seinem Namen. "Am 28.04.2017 bin ich zum 2. Mal Mama geworden... und es stimmt, Liebe teilt sich nicht, sie verdoppelt sich. Wir sind wohlauf. Ein schönes Wochenende euch, wir genießen nun die ersten Stunden mit unserem Ted", schreibt sie zu dem niedlichen Foto.

Das Familienglück ist endlich perfekt und auch die Fans freuen sich sehr für die ehemalige DSDS-Kandidatin. Besonders der Name ihres Söhnchens scheint einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen zu haben. „Was für ein schöner und seltener Name“, schreibt ein begeisterter Fan zwischen den zahlreichen Glückwünschen.

Nun wird aber erst einmal gekuschelt, denn auch Tochter Majlena kann von ihrem Brüderchen gar nicht genug bekommen.