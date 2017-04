Lisa Wohlgemuth: Süße Liebeserklärung an ihren Freund

Bald wird es soweit sein: Lisa Wohlgemuth ist hochschwanger und wird in den nächsten Tagen ihr zweites Kind auf die Welt bringen.

Das Familien-Glück bei Lisa Wohlgemuth ist perfekt. Das DSDS-Sternchen freut sich nicht nur auf das zweite Baby, sondern ist auch mit ihrem Freund total happy. Nun hat die Sängerin eine süße Liebeserklärung an Tim gemacht.

"Danke für alles, mein Schatz... Dass du mich immer erträgst, auch wenn ich richtig doof bin... Es gibt keinen besseren Papa für unsere zwei Kinder. Wir haben in kurzer Zeit so viel erlebt, positiv und auch negativ. Aber ich möchte dich nicht mehr missen in meinem Leben“, schreibt Lisa Wohlgemuth in einem emotionalen Post bei Facebook.

Die beiden sind wirklich ein süßes Paar! Die Fans wünschen Lisa und Tim alles Gute. In wenigen Tagen wird die Familie zu viert sein und ihre Anhänger sind schon sehr gespannt auf das erste Baby-Foto.