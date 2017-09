Liz Dawn: Die Soap-Ikone ist tot!

Liz Dawn ist tot. Die Schauspielerin starb im Alter von 77 Jahren.

In der letzten Zeit hatte die 77-Jährige starke gesundheitliche Probleme und kam deshalb in ein Krankenhaus in Manchester. Nun ist sie gestorben! Wie der „Evening Standard“ schreibt, sei sie friedlich zu Hause eingeschlafen.

"Wir sind untröstlich und total aufgewühlt: Mit Liz ist unsere geliebte Frau, Mutter, Schwester und Großmutter von uns gegangen“, so die Angehörigen. Im Jahr 2004 sei bei ihr eine schwere Lungenentzündung festgestellt worden. Vor vier Jahren erlitt sie auch noch einen Herzinfarkt.

Besonders bekannt war Liz Dawn aus der Soap „Coronation Street“. Die Serie war ein Vorbild für die deutsche Fernsehserie „Lindenstraße“. Dort verkörperte sie die Rolle der Vera Duckworth. Die Serie läuft noch heute im Fernsehen und war ein riesiger Erfolg, die vor allem auch gesellschaftliche Themen aufgegriffen hat.