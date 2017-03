Liz Kaeber: Bachelor-Gewinnerin liebt ihren Jugendfreud

Love is in the air... Nicht nur zwischen dem diesjährigen Bachelor und seiner Auserwählten Clea-Lacy hat es tatsächlich gefunkt - auch eine ehemalige Bachelor-Gewinnerin schwebt neuerdings auf Wolke sieben. Liz Kaeber, die vor zwei Jahren die letzte Rose von Oliver Sanne bekam, ist frisch verliebt. Bei Instagram machte sie ihrem neuen Freund jetzt eine romantische Liebeserklärung...

Offenbar verbrachten die schöne Krankenschwester und ihr Boyfriend ein gemeinsames Wochenende in Paris. Zu einem süßen Pärchenfoto vorm Eiffelturm schrieb Liz: "Wir kennen uns schon so viele Jahre, waren beste Freunde, lernten uns lieben und haben unfassbar tolle Jahre und schöne Momente erleben dürfen. Das junge Alter und die wenigen Lebenserfahrungen trennten uns. Doch meine erste große Liebe (Jugendliebe) warst DU und wirst du immer bleiben."

Nick, so heißt ihr neuer alter Freund, hat ihr Herz anscheinend aufs Neue gewonnen - und diesmal scheint es definitiv ernst zu sein. "Ich glaube an Schicksal... Denn das hat uns wieder zusammen gebracht. Ich denke wir wissen am Besten wie stark unsere Liebe ist und unsere engen Vertrauten wissen das ebenfalls. Mit dir fühle ich mich einfach in jeder Hinsicht wohl und endlich angekommen."

Was für ein Happy End...