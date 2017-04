Liz Kaeber: Süße Liebeserklärung an ihren Freund

Ach, was für eine schöne Liebeserklärung!

Erst vor Kurzem machte Liz Kaeber ihr neues Liebesglück offiziell: In ihrem Jugendfreund Nick hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt erneut ihren persönlichen Mr. Right gefunden!

Wie ernst es der 24-Jährigen dabei ist, machte sie jetzt auf Instagram klar: Dort widmete sie ihrem alten, neuen Freund eine ganz besondere Liebeserklärung.

A post shared by Liz Kaeber (@lizkaeber) on Mar 30, 2017 at 12:13pm PDT

Zu einem Pärchen-Foto, auf dem die Blondine glücklich lachend neben ihrem Liebsten liegt, schreibt Liz Kaeber:

"Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen. Es ist so unglaublich schön, dass ich es in vielen Momenten nicht glauben kann. Ich habe dich wieder. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen... wie oft habe ich an dich gedacht. Du bist der Eine unter 80 Millionen, wir gehören zusammen."

Kein Wunder, dass diese rührende Liebeserklärung auch die Follower der Bachelor-Beauty nicht kalt lässt:

"Ein wunderschönes Paar", kommentiert ein Fan ganz ergriffen, "Ihr zwei seid Zucker", findet auch ein anderer.

A post shared by Liz Kaeber (@lizkaeber) on Mar 27, 2017 at 12:11pm PDT

Ach, wie schön, es scheint, dass auch die Fans ganz gerührt sind von dem romantischen Liebes-Happyend der hübschen Blondine!