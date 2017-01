Wenn das Mal keine Liebesüberraschung ist! Zuletzt machte Anna-Carina Woitschak Schlagzeilen, als sie während ihrer DSDS-Teilnahme 2011 mit Pietro Lombardis Bruder Marco zusammenkam. Jetzt hat sie sich einen Neuen geangelt - und der ist kein Unbekannter! Wie die "Bild" berichtet, hat sich die Sängerin nämlich Schlager-Superstar Stefan Mross geschnappt!

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak sollen seit zwei Monaten zusammen sein

Schon seit zwei Monaten sollen Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross ein Paar sein. Kennengelernt haben sie sich im Juni bei der Show „Immer wieder sonntags“. Dort hat sich die hübsche Blondine regelrecht in Stefans Herz gespielt - und zwar wortwörtlich! Zu ihrem Auftritt nahm die Puppenspielerin nämlich extra eine selbst angefertigten Holzmarionette mit, die den Schlagerstar darstellte! Das hat den Trompeter offenbar nachhaltig beeindruckt! „In den letzten Monaten habe ich mich intensiv mit dir beschäftigt. In der Zeit habe ich mich irgendwie in dich verliebt“, erklärte Anna-Carina Woitschak damals schon lächelnd. Das aus diesen Worten bald Realität wurde, damit hat wohl niemand gerechnet! Doch auf der gemeinsamen Tour die anschließend stattfand, hat es dann wohl wirklich gefunkt!

Im Früjahr gehen Anna-Carina und er übrigens wieder auf Tour - dann haben die beiden ja ganz viel Zeit für ihr frisches Liebesglück....