Lou Duva: Box-Legende ist tot

Box-Legende Lou Duva ist tot. Der Trainer von Evander Holyfield starb im Alter von 94 Jahren.

In einer Erklärung teilte sein Sohn mit, dass er in einem Hospital in seinem Wohnort Paterson/New Jersey gestorben ist. In seiner Karriere als Coach und Manager betreute er 19 Champions – darunter auch die beiden Olympiasieger Pernell Whitaker und Meldrick Taylor. Außerdem wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

"Die überwältigende Anzahl an Anrufen und Sympathiebekundungen von so vielen Freunden zeigen, wie sehr mein Vater geliebt und respektiert wurde", sagte Sohn Dino Duva in einer Mitteilung. Und weiter: "Wir danken aufrichtig für die Unterstützung von jedem."

Über 70 Jahre war Lou Duva im Boxsport tätig. Er wurde 1922 in New York geboren. Er starb eines natürlichen Todes.