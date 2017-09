Love Island: Mechele ist die erste Kandidatin die sich nackt zeigt - Dafür, dass "Love Island" DAS Sex-Format aus England sein soll, gab es bislang kaum mehr nackte Haut als in einer durchschnittlichen Bachelor-Staffel zu sehen. Zwar sagten schon einige, dass sie in der villa auch Sex haben würden, geduscht wurde aber stets mit Badehose oder Bikini. Die Team-Älteste Mechele muss es den jüngeren wohl erstmal vormachen.

Die 30-jährige Frankfurterin entledigt sich ohne Scheu ihrer Klamotten und duscht genauso ungeniert wie in ihren eigenen vier Wänden.

Love Island - Mechele nacktRTL II Love Island - Mechele nacktRTL II

Dem blanken Beispiel folgen später dann noch Julian Diebold, Silvain und Linda. Die beiden "Love Island"-Jungs crashen das Bad, dass sich Linda eingelassen hat. Sie fordert als Eintrittspreis für das Bad, dass die Jungs ihre Hosen ausziehen. Gesagt getan. Während Julian noch kurz zögert und wohl an seinen zukünftigen Beruf als Lehrer denkt, sitzt Silvain schon nackt in der Wanne. Linda und Julian ziehen dann aber noch nach.

So richtig verrucht wird es aber nicht. Der Baddeschaum verdeckt alles, was die "Love Island"-Kandidaten sonst unter Badehose und Bikini verbergen. Vielleicht bringt das nächste Spiel ja ein bisschen Action in die Wannabe-Sex-Villa. Die weiblichen Kandidaten müssen die Penisse ihrer Partner nachtöpfern. Die Jungs müssen darauf selbst ein Replikat ihres besten Stücks töpfern. Je ähnlicher sich die beiden Lehm-Lümmel sind, desto mehr Punkte gibt es für das Paar.