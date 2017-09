Love Island: Ab dem 11.September gehen sich diese Kandidaten an die Wäsche - Wenn es um Trash-TV-Formate geht, macht den Briten keiner etwas vor. Schon das Konzept von "Love Island" liest sich abenteuerlich: Die Kandidaten müssen sich in einer videoüberwachten, abgeschotteten Villa zu Pärchen zusammenfinden. Gemeinsam müssen sie verschiedene, in der Regel ziemliche sexuelle, Aufgaben überstehen. So geht es zwischen den Kandidaten nicht nur heiß her, sondern durch Zwangs-Partnertausch, sorgt Eifersucht auch für zusätzliches Drama.

"Love Island": RTL II holt Kuppelshow nach Deutschland

Mit dem Starttermin der neuen RTL II-Show wurden auch direkt die Kandidaten enthüllt. Und wie schon zu erwarten war, sind auch wieder einige nicht gänzlich unbekannte Gesichter mit dabei.

So gibt es ein Wiedersehen mit Bachelorette-Pechvogel Julian Diebold. Der musste direkt am ersten Abend wieder nach Hause, denn dummerweise war er der Ex-Freund einer Freundin von Jessica Paszka. Dumm gelaufen. Hoffentlich hat er bei "Love Island" mehr Glück.

Ebenfalls kein TV-Neuling ist Chetrin Schulze. Sie könnte der eine oder andere noch aus der ersten Staffel von "Curvy Supermodel" kennen.

Love Island: Paar hat zwölf Mal Sex im TV

Das "Promi"-Trio wird komplettiert vom SixxPaxx-Stripper Andre Schimmel. Seine Stripper-Trupper tanzte schon bei "Das Supertalent" und hatte kurzzeitig eine gemeinsame Show mit Dschungelkönig Marc Terenzi.

Die übrigen acht Kandidaten, sind soweit bekannt noch TV-Neulinge.