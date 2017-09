Love Island: Alina ist die neue Kandidatin

Schon längst haben die Damen bei "Love Island" die Krallen ausgefahren und gehen kompromisloser vor als noch vor ein paar Tagen. Und Jetzt kommt auch noch eine Neue dazu. Sie ist 20 Jahre alt und heißt Alina.

Beruf: Promoterin, Hostess, Model

Wohnort: Münster

Was sind Deine besonderen Merkmale?

Beschreibe Dich selbst in drei Worten. Ich bin sehr positiv und optimistisch. Darüber hinaus auch kreativ und lebensfroh.

Was denkst Du, bringst Du mit zu Love Island, was sonst niemand hat?

Ich bringe sehr viel positive Energie mit.

Was ist für Dich der Reiz an Love Island?

Mich reizt das Erlebnis, mit vielen Islandern zusammen in einem Haus zu sein. Außerdem finde ich natürlich die Möglichkeit spannend, dabei die Liebe des Lebens finden zu können, um dann später das gemeinsam Erlebte teilen zu können.

Was war das Romantischste, was Du jemals gemacht hast oder was für Dich getan wurde?

Mein Ex-Freund hat mir zum Valentinstag eine Reise nach Paris geschenkt. Er kam mit einem großen Strauß Rosen zur Schule und darin war das Ticket versteckt.

Wie würdest Du Deinen Ruf, was Dating und Beziehungen angeht, einschätzen?

Ich bin lieber Single als in einer falschen Beziehung.

Wie würden Dich Jungs/Männer (aus Deinem Leben) beschreiben?

Sie sagen oft, dass ich ein ganz besonderer Mensch und sehr verständnisvoll bin. Für sie bin ich nicht nur Partnerin, sondern auch beste Freundin.

Was ist das Schlimmste daran, Single zu sein?

Es ist einfach schöner, wenn man mit jemandem zusammen ist.

Glaubst Du an einen Mädchen/Freundinnen Kodex, wenn es um Männer geht oder würdest diesen einfach ignorieren, wenn Du einen Kerl haben möchtest? Wie sieht es bei Love Island aus? Würdest Du hier etwas mit einem der Jungs anfangen, der schon mit einer anderen zusammen war?

Ich würde niemals einer Freundin den Freund ausspannen. Bei Love Island sehe ich das entspannter.

Wurde Dir jemals das Herz gebrochen oder hast Du schon mal jemandem das Herz gebrochen?

Als Teenager wurde mir mal das Herz gebrochen, danach nicht mehr.

Was war das schlimmste Date, das Du jemals hattest?

Ich hatte mal zusammen mit meiner Stiefschwester ein Doppeldate, was ganz schrecklich war. Mein Typ hatte sein Foto ordentlich mit Photoshop bearbeitet und sah überhaupt nicht so aus. Der Typ von meiner Stiefschwester war gar nicht der Kerl auf dem Foto, der hatte einfach ein Bild von jemand anderem

hochgeladen. Wir haben dann eine Geburtstagsparty einer Tante erfunden, zu der wir unbedingt ganz schnell hinmussten.

Wie sähe Dein perfektes Date bei Love Island aus?

Ich finde es immer gut, wenn man etwas Actionreiches bei einem Date macht. Das schweißt einen direkt zusammen und man hat etwas worüber man reden kann.

Warum gehst Du in die Villa?

Ich möchte etwas Neues erleben. Ich habe die Villa gesehen und mir war klar, da musst du rein.

Wie lang war Deine längste Beziehung vor dieser Show?

Ich war bis vor zwei Jahren in einer zweijährigen Beziehung.

Für welchen Promi schwärmst Du?

Ich mag Johnny Depp.

Wie sieht Dein Traummann aus?

Er kann gerne die Art von Johnny Depp haben. Sehr charismatisch und im positiven Sinne selbstbewusst.

Was turnt Dich sofort ab?

Schlechtes Benehmen, also wenn er ein wenig asozial ist. Und wenn jemand wirklich dumm ist.

Welchen Teil Deines Körpers magst Du am liebsten?

Ich mag mein Gesicht, bin aber mit allem zufrieden.

Was ist Dein bester Anmach-Spruch auf einer Party?

Das sollen mal schön die Jungs machen, aber bitte nicht mit einem plumpen Anmachspruch.