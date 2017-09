Love Island: Alle News, Kandidaten und Sendezeiten zur RTL II-Show

Warum immer sitzen und warten, dass sich bei Promi Big Brother und Co. mal jemand näher kommt, wenn man eine Sendung auch so konzipieren kann, dass es keinen Weg daran vorbei gibt? "Love Island" zieht alle Register. Die britische Erfolgsshow teilt die dauerhaft überwachten Single-Kandidaten in Paare ein, die eine anzügliche Challenge nach der nächsten meistern müssen. So kommt es nicht nur zu heißer Spannung, sondern auch zu einer Menge Drama, wenn die Karten plötzlich neu gemischt werden.

Wer ist dabei?

Moderiert wird die Show von Jana Ina Zarella. Die 11 Singles sind im weitesten Sinne unbekannt. Lediglich drei Gesichter könnte man wiedererkennen. Julian Diebold war kurzzeitig bei "Die Bachelorette" zu sehen, flog aber direkt in der ersten Sendung raus. Mit Chethrin Schulze ist auch eine ehemalige Kandidatin von "Curvy Supermodel" zu sehen. Von ihren Kurven ist heute leider nicht mehr so viel übrig, da sie zwischenzeitlich 14 Kilo abgenommen hat. Der dritte "Promi" ist Andre Schimmel. Er ist Stripper bei der durch "Das Supertalent" bekannten Truppe SixxPaxx.

Love Island: Ab dem 11.September gehen sich diese Kandidaten an die Wäsche

Das sind alle Kandidaten

Julian Evangelos, 24, aus Neuwied

Chetrin Schulze, 25, aus Berlin

Mike, 25, aus Essen

Andre Schimmel, 29, aus Augsburg/Mallorca

Linda Schwarz, 23, Düsseldorf

Elena, 25, aus Zürich

Annika Zschuppe, 29, aus Berlin

Silvain Wirkus, 23, aus Essen

Sabrina Jamnik, 25, aus Mannheim

Stephanie, 23, aus Königswinter

Jan Sokolowsky, 28, aus Köln

Wann und wo?

Love Island ist eine Live-Sendung. Die Kandidaten leben auf Mallorca mehrere Wochen abgeschottet von der Außenwelt. Ab dem 11. September sehen wir die erste Staffel zunächst um 20:15 Uhr und dann täglich miest um 22:15 Uhr auf RTL II. Das Finale am 2. Oktober startet wiederum um 20:15 Uhr.