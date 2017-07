"Love Island": RTL II holt Kuppelshow nach Deutschland

"Love Island" ist wohl die heißeste TV-Show in diesem Jahr. RTL II holt das britische Erfolgformat jetzt nach Deutschland!

In der neuen Show suchen einsame Singles auf einer Insel die große Liebe. Die Kandidaten werden in einer luxuriösen Villa wohnen. Wer keinen Partner findet, muss die Insel verlassen. Jana Ina Zarrella wird die Show moderieren.

"Die Zuschauer dürfen sich auf tolles Unterhaltungsfernsehen freuen. Mit Jana Ina konnten wir für 'Love Island' eine Moderatorin gewinnen, die wahrlich eine Expertin in Sachen Liebe ist. Gemeinsam mit ihr schicken wir den heißen Sommer in die Verlängerung", sagt Shona Fraser, Leiterin Entertainment & Development bei RTL II.

"Den Partner fürs Leben zu finden, ist sicher eines der schönsten Dinge im Leben, da spreche ich aus Erfahrung! Ich freue mich sehr, in dieser neuen und spannenden Datingshow die Gastgeberin auf 'Love Island' zu sein. Als zwölf Jahre glücklich verheiratete Frau werde ich versuchen, den Kandidaten bestmöglich zur Seite zu stehen, so dass sich hoffentlich Mr. und Mrs. Right finden", so Moderatorin Jana Ina Zarrella . Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt. "Love Island" soll aber offenbar noch in diesem Herbst bei RTL II laufen.