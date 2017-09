Love Island: Sex in allen Betten nur nicht im Separée - André Schimmel und Annika haben nicht durch sexuelle Anziehung zueinander gefunden. Alles fing mit einem Deal an, um nicht bei der "Paarungszeremonie" frühzeitig rauszufliegen. Dementsprechend nüchtern war auch die Situation der beiden im sogenannten Liebesnest, dem einzigen Raum, wo Paare eine Nacht lang ungestört sein können.

Sex bei "Love Island": Jan Sokolowsky und Elena Miras verbringen eine heiße Nacht

Auch, wenn André Schimmel die Situation gerne genutzt hätte, ließ Annika ihn eiskalt abblitzen. Währenddessen ging es im Gemeinschaftsraum dafür heiß zur Sache. Jan Sokolowsky und Elena Miras sind sowieso Sex-Pioniere bei Love Island und lassen es krachen. Und auch Julian Diebold und Stephanie waren es leid, darauf zu warten, dass sie mal ins Separée dürfen. Also brachten sie auch in Gegenwart der anderen die Bettdecke zum wippen.

Irgendwann sprach einer dann doch mal das offensichtliche aus: "Ich glaube in jedem Bett hier geht's krasser ab, als bei André und Annika." Großes Gelächter im ganzen Raum. Hier hatte keiner geschlafen. Entweder waren die Paare ohnehin beschäftigt, oder sind längst durch das wilde Treiben wach geworden. So langsam nimmt "Love Island" also so richtig Fahrt auf.