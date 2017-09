Love Island: Sex zwischen den Kandidaten ist erwünscht - So ganz offen wurde es in keiner Big Brother Staffel gesagt, dass man natürlich gerne heiße Liebesszenen hätte. Schließlich sorgt das für ebenso heiße Quoten. Bei "Love Island" ist die Lage ganz anders. Hier soll es gerne hoch hergehen. Da tritt sogar der Gewinn von 50.000 Euro in den Hintergrund.

Und in der britischen Staffel ging das Konzept sogar ein bisschen zu gut auf. Ein paar soll 12 Mal vor laufenden Kameras Sex gehabt haben. Im Schnitt, so sagte man, hätte man vieles bewusst rauslassen müssen, weil die Show sonst nur noch Sex gezeigt hätte, berichtete die "sun".

In zwei Staffeln hatten insgesamt bereits 5 Paare während der Show Sex.

RTL II Bereichsleiter Thomas Zwiessler ist zuversichtlich, dass es in Deutschland genauso dramatisch wird wie in den UK: „‚Love Island‘ ist Reality pur! Affären und Trennungen, Flirts und Intrigen, Tränen und Trost - genau die richtige Mischung für unser junges Publikum. ITV Studios hat das Format bereits in England zu einem großen Erfolg gemacht, daher freuen wir uns sehr, sie als Produktionspartner gewonnen zu haben.“