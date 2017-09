Love Island: So nackt zeigt sich Elena auf Instagram

Love Island: So nackt zeigt sich Elena auf Instagram - Wenngleich auch das "Paarungsritual" von "Love Island" schon auf unterhaltsame Weise irritierend war, kam erst danach so richtig Schwung in die erste Folge von "Love Island". Elena kam als elfte Kandidatin dazu.

Love Island startet mit starker Quote

Mit Elena wurde plötzlich alles auf den Kopf gestellt. Die Männchen standen ganz plötzlich stramm wie Hunde, die es im Walde rascheln hören. Die Frauen wirkten schlagartig wie in die enge getriebene Katzen. Ohren runter, Krallen raus! Durch die ungerade Anzahl der Kandidaten war nun klar, dass einer leer ausgehen würde. Das war jedoch nicht die spanisch-stämmige Schweizerin Elena. Die schnappte sich zielstrebig Barkeeper Jan und Annika wurde plötzlich wieder Single. Nachdem die ersten 24 Stunden bei Jan und Elena fast wie bei einem richtigen Paar liefen, kam das auch schon ins Wanken, als Anthony auf der Matte stand.

Love Island: Sex zwischen den Kandidaten ist erwünscht

Elena macht keine Gefangenen, hat das Spiel verstanden und kostet ihre Zeit in der "Love Island"-Villa sicherlich aus. Und auch Sex im TV könnte nicht ausgeschlossen sein bei ihr. Schon auf Instagram zeigt sie sich stets sexy und meist so nackt, dass nur noch wenig der Fantasie überlassen wird. Kein Wunder, dass sie dort auch schon knapp 5000 Abonnenten sammeln konnte. Auch bei der Show dürften wir noch länger etwas von ihr haben. Es ist nicht zu übersehen, dass nicht nur Anthony und Jan sich sofort auf sie einlassen würden, wenn sie mit den Wimpern klimpert.