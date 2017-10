Love Island: Trennung bei Elena und Jan

Das war wohl nix! Erst vor wenigen Tagen gewannen Elena und Jan die TV-Show "Love Island". Und auch in den Tagen danach schwebten sie zwei auf Wolke Sieben. Und jetzt das! Das Paar hat sich völlig überraschend getrennt!

"Love Island"-Star Jan: "Die Trennung kam von meiner Seite aus!"

Bei Instagram ließ "Love Island"-Star Jan die Bombe platzen. "Hey Leute, ich kann es nicht länger für mich behalten und möchte euch nicht weiter im Ungewissen lassen. Elena und ich haben uns gestern Abend getrennt. Die Trennung kam von meiner Seite aus und es tut mir sehr leid, Elena wieder verletzt zu haben. Die Zeit bei Love Island und speziell die letzten Tage in der Villa waren nicht leicht und eine sehr extreme Zeit. Meine Gedanken und meine Gefühle haben sich stündlich verändert und es war schwer nicht komplett durchzudrehen. Ich habe kein Spiel gespielt und auch keinen Plan gehabt. Ich stehe hinter jeder Entscheidung die ich getroffen habe und hinter jedem Wort was ich gesagt habe", schreibt Jan nachdenklich.

"Es ist schwer alles hier zu erklären!"

Noch kurz nach dem Sieg von "Love Island" konnten Elena und Jan nicht die Finger voneinander lassen. Die Schweizerin lernte sogar schon die Familie von Jan in Köln kennen. Und jetzt die Überraschung. Doch was ist passiert? Jan erklärt weiter: "Es ist schwer das alles jetzt hier zu erklären und ich bitte euch einfach nicht voreilig zu urteilen und auch weder Elena noch mich zu verurteilen! Wir hatten beide eine sehr schwere Zeit und man kann es nur annähernd richtig verstehen, wenn man vor Ort dabei war. In so einer Situation waren wir beide zum ersten Mal und es war nicht alles so, wie es im TV dargestellt wurde."

Jan bereut seine Zeit bei "Love Island" aber trotzdem nicht.

"Love Island": Auch Elena hat die Trennung bestätigt

Elena hat die Trennung extrem hart getroffen. Sie hat diese in einem Instagram Video bestätigt und jonnte dabei nicht ihre Tränen zurückhalten. Bleibt abzuwarten, ob es diesmal wirklich für immer vorbei ist.....