Love Island: Verlassen Julian Diebold und Stephanie die Show vorzeitig? - Alle Welt spricht von "Jelena" als Traumpaar von "Love Island", dabei sind es auch im echten Leben eher die Paare, die unauffälliger sind, deren Liebe lange bestand hat. Und so sind nicht etwa Jan Sokolowsky und Elena Miras das Traumpaar, sondern vielleicht eher Julian Diebold und Stephanie. Es war ja schon fast langweilig, aber bei diesen beiden harmonierte es von Anfang an. Und offenbar wollen sie das nicht riskieren und ziehen drastische Konsequenzen.

"Also der Julian und ich, wir sind ja seit Tag Eins hier voll glücklich zusammen und haben uns natürlich jeden Tag besser kennengelernt. Wir sind hängen ja jeden Tag 24 Stunden aufeinander und haben einfach gemerkt, dass das bei uns mehr ist!", erklärt Stephanie den anderen "Love Island" Kandidaten. Sie und Julian hätten eine große Ankündigung zu machen.

Love Island: Julian und Stephanie hatten schon vor 3 Jahren etwas miteinander

Was das genau sein wird, erfahren wir erst heute um 22:15 Uhr auf RTL II. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass sie ihre Sachen packen und einfach gehen. Sie haben sich gefunden und die weiteren Spielchen und Tauschereien in der Show sind nur unnötige Prüfungen für das Paar. Für sie wäre es möglicherweise genau die richtige Entscheidung. Die Frage ist nur, wie Jan und Elena darauf reagieren. Denn es stellt sich dann ganz schnell die Frage, warum sie nicht auch einfach gehen. Auch wenn ein Paar heute gehen sollte, ist sicherlich für genug neues Konfliktpotenzial gesorgt, damit es in der "Love Island"-Villa auch weiter unterhaltsam bleibt.