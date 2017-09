Love Island: Zwei weitere Kandidaten ziehen in die Villa

Love Island: Zwei weitere Kandidaten ziehen in die Villa - Wir haben die ersten elf Kandidaten gerade erst kennengelernt, da kommen schon zwei weitere in die Liebesvilla. Während bei der ersten Show die elfte Kandidatin Elena für eine gehörige Schieflage im Geschlechterverhältnis brachte, könnte der Einzug der Neulinge Anthony und Mechele etwas harmloser verlaufen. Schließlich kommen hier jeweils eine Frau und ein Mann hinzu.

Love Island startet mit starker Quote

Love Island - MecheleRTL II

Mechele ist Bloggerin aus Frankfurt und bezeichnet sich selbst als schlagfertigen Kumpeltyp. Ihre längste Beziehung dauerte 5 Jahre und sie schwärmt für Jake Gyllenhaal. Ihr schlimmstes Date endete noch bevor es begann. Sie lernte einen Fußballer kennen und verabredete sich mit ihm. Bis dahin sah sie ihn nur im Fußballtrikot. Beim Date schreckten sie die weiten Raver-Hosen, das bauchfreie T-Shirt und die spät-90er-Vogelnest-Frisur ab. Hoffentlich passiert ihr bei "Love Island" nicht das gleiche. Denn die Jungs dort wird sie vornehmlich nur in Badehose sehen. Vor dem Raver-Look dürfte sie im Jahr 2017 allerdings recht sicher sein.

Anthony: Noch ein "Player" bei "Love Island"

Anthony fügt sich in das Bild der bisherigen Kandidaten nahtlos ein. "Im Club bin ich es der angesprochen wird", tönt er und gesellt sich zum Club der trainierten Bräunlinge. Sagt, er habe "leider schon zu viele Herzen gebrochen", ohne dass man ihm die Reue dabei richtig abnimmt. Das klingt eher danach, dass er den konkurrierenden Machos in der Villa direkt mal indirekt zu verstehen geben will, dass er der Hecht im Karpfenteich ist.

Wie die anderen "Islander" auf ihr neuen Kandidaten reagieren, sehen wir heute um 22:15 Uhr bei "Love Island" auf RTL 2.