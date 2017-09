In der vergangenen Woche überzeugte Luca Hänni bei "Dance Dance Dance" mit seiner Performance alle! Die Zuschauer und die "Dance Dance Dance"-Jury flippten bei seinem Solo zu "Wrapped Up" von Olly Murs komplett aus. Ein großes Kompliment für den DSDS-Sieger.

Luca Hänni ist der Mädchenschwarm bei "Dance Dance Dance"

Und wie schon damals bei DSDS, mausert sich Luca Hänni auch bei "Dance Dance Dance" zum absoluten Mädchenschwarm. Zuhause wartet allerdings seine Freundin Tamara auf ihn. Doch wie sehr belastet die Entfernung und das viele Training bei "Dance Dance Dance" eigentlich die Beziehung von Luca Hänni und Tamara?

Luca Hänni: "Das gehört zu meinem Job."

Seit sieben Jahren ist das Paar zusammen. In der langen Beziehung hatten sie immer wieder Höhen und Tiefen. Luca und Tamara haben in Bern eine gemeinsame Wohng, dass er für "Dance Dance Dance" so lange in Köln war, ist zwar sicher nicht immer einfach für die beiden gewesen, doch ihrer Liebe tut das keinen Abbruch. "Das gehört zu meinem Job. Ich kann ja auch nicht von ihr verlangen, dass sie nicht mehr zur Arbeit geht", so Liuca Hänni zur Schweizer Illustrierten. Auch nach sieben Jahren sind die zwei einfach happy....