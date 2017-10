Luca Hänni: Morddrohungen!

Es ist zwar schon ein paar Jahre her - dennoch scheint der Schock bei Luca Hänni noch immer tief zu sitzen. Mehrere Jahre lang wurde Luca von einer Stalkerin verfolgt und bedroht.

Nicht einmal vor seiner Familie machte das Mädchen damals Halt. "Ja es war halt krass. Also wir hatten auch so Morddrohunhgen gegen die ganze Family", so Luca im Interview zu "Promiflash".

Das Mädchen lauerte ihm vor seiner Haustür auf und ließ den Sänger einfach nicht in Ruhe.

Klar, dass er da irgendetwas tun musste. "Wir haben dann probiert, das zu regeln - auch mit der Polizei." Es ging einfach nicht mehr, sei auch viel zu gefährlich gewesen, so Luca weiter.

"Dance Dance Dance"-Favorit Luca Hänni: Überraschendes Geständnis

Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt.