Lucas Cordalis: TV-Show ohne Daniela Katzenberger!

Lucas Cordalis auf dem Solo-Trip! Erst vor kurzem machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen Daniela Katzenberger und ihrem Mann kriseln soll. Beide sollen in den letzten Wochen mehr streiten und weniger Zeit zusammen verbringen, wie die "Closer" berichtet. Auch was die Babyfrage angeht, sollen sich beide ganz und gar nicht einig sein. Er will Nachwuchs sie will lieber warten. Jetzt zieht der Musiker plötzlich sein ganz eigenes Ding durch - und zwar ohne seine berühmte Frau!

Lucas Cordalis macht beim "Großen RTL 2 Promi-Curling" mit

Eigentlich ist Daniela Katzenberger der große TV-Star von den beiden. Lucas Cordalis arbeitete in der Vergangenheit als Musiker und Produzent meist im Hintergrund. Erst durch seine Frau und die gemeinsame Soap wurde er richtig aktiv vor der Kamera. Jetzt hat er einen Solo-Job ergattert. Lucas Cordalis macht beim "Großen RTL 2 Promi-Curling" mit. "Am 26. Februar werde ich in Mönchengladbach beim "Großen RTL 2 Promi-Curling" (RTL2 20:15 Uhr) teilnehmen", freut er sich bei Facebook.

Läuft Lucas Cordalis seiner Frau Daniela Katzenberger den Rang ab?

Für Lucas Cordalis ist der Solo-Gang sicher spannend. Doch was denkt Daniela darüber? Ihre letzte gemeinsame Show, die Weihnachts-Sendung, floppte bei den Fans gewaltig. Zwar hat Daniela dank Body Change, Poco & Co. noch genug Jobs. Doch von einem neuen TV-Projekt ist aktuell nichts neues bekannt. Ob ihr da das TV-Projekt von Lucas Cordalis wohl ein Dorn im Auge ist?