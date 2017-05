Lucy Hale: Trennung von Freund Anthony Kalabretta

Zwei Jahre lang hat die Liebe zwischen Lucy Hale und ihrem Freund Anthony Kalabretta gehalten, nun ist alles aus. Das verrät jetzt ein Insider gegenüber Entertainment Tonight.

Lucy Hale und Anthony Kalabretta entfolgen sich

Warum es zum Liebes-Aus zwischen Lucy Hale und ihrem Freund gekommen ist, ist leider nicht bekannt. Ein Freund vermutet allerdings, dass Lucy Anthony zu langweilig wurde: "Lucy mutierte zum Stubenhocker während der Beziehung. Die beiden blieben oft zu Hause." Die beiden haben sich bereits in den sozialen Netzwerken entfolgt...

Lucy Hale und Anthony Kalabretta zeigten sich 2015 das erste Mal zusammen

Im Juni 2015 zeigten sich Lucy Hale und Anthony Kalabretta das erste Mal als Paar. Nur ein halbes Jahr später folgten allerdings die ersten Trennungsgerüchte. Doch denen trotzen sie. Am Ende hat es aber trotzdem nicht geklappt. Und besonders der "Pretty Little Liars"-Star soll unter der Trennung leiden. "Sie hat ihn wirklich geliebt", erklärt der Bekannte. Aber wie sagt man so schön: Auch andere Mütter haben schöne Söhne...