Luise von Finckh: Kehrt sie zurück zu GZSZ?

Diese Bilder lassen Fans hoffen!

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Luise von Finckh ihre GZSZ-Rolle an den Nagel hängt: Aus Liebesfrust verabschiedet sich Jule Vogt nach Heidelberg.

Jetzt könnten Fans der blonden Schauspielerin aber auf ein Serien-Comeback von Luise alias Jule in den GZSZ-Kiez hoffen - das lassen jedenfalls die Social Media-Kanäle ihrer ehemaligen Kollegen vermuten!

Denn in ihrer Instagram-Story postete GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi ganz zur Überraschung ihrer Follower ein Video von der Arbeit, in dem auch Luise Finckh beim Haare-Stylen in der Maske zu sehen ist!

"#lookwhoishere", kommentierte Chryssanthi Kavazi das Video noch mit einem Verweis auf ihre ehemalige Kollegin.

Auch Serien-Kollege Felix van Deventer tauchte wenig später in einer Insta-Story von Chryssanthi Kavazi auf - für RTL-Soap-Kenner stand spätestens damit fest: Luise von Finckh war am Set von GZSZ!

Es bleibt also abzuwarten, ob Jule demnächst wieder in den GZSZ-Liebeswirren mitmischt!