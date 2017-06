Lukas Podolski: Peinliche Penis Panne bei Facebook - Naja, das Foto, das Lukas Podolski zuletzt auf seiner Seite teilte, sollte schon lustig sein. Er sitzt in roter Badehose auf einem Hochsitz, seine Frau steht im roten Baywatch Badeanzug mit Rettungsreifen daneben. Gelacht wird aber weniger über die Baywatch Hommage, sondern über auffällige Falten, die seine Shorts werfen.

Die Penis-Falte fällt auf

Bei genauerer Betrachtung sieht es so aus, als würde sich sein Penis abzeichnen. Das fällt auch den Fans auf, die ihren Spaß mit diesem Foto haben. "War der kleine Prinz erregt in dem Moment?", fragen die Fans. "Poldi, was trägst du denn da für eine Beule spazieren?", witzelt ein anderer. "Er ist weder Rechts- noch Linksträger", wird festgestellt. "Wow, er ist gesegnet", lacht jemand.

Er ist nicht der erste Kicker, dessen Hosen dann und wann etwas mehr Details enthüllen, als sie sollten. Schon Mats Hummels zog die Blicke auf seine Körpermitte. Und wenn wirklich das beste Stück von Lukas Podolski für diese Falten verantwortlich ist, dann kann man dem Star-Fußballer nur gratulieren.