Lukas Podolski schlägt Bachelor Sebastian Pannek im Quoten-Duell!

Gestern Abend hat der Bachelor im TV Clea-Lacy seine letzte Rose überreicht und die Liebe der beiden damit endlich öffentlich gemacht. Seine Traumfrau hat der Bachelor gefunden, doch im Quoten-Duell musste sich Sebastian Pannek dem Abschied von Lukas Podolski von der Nationalmannschaft geschlagen geben.

Das letzte Spiel des Fußballspielers nach 13 Jahren und im Trikot der Nationalmannschaft versprach emotional zu werden. Und tatsächlich lockte der 130. Einsatz des sympathischen Kickers viele Menschen vor den Fernseher.

Just one word DANKE #Poldi #DieMannschaft #Fans Ein Beitrag geteilt von Lukas Podolski (@poldi_official) am 23. Mär 2017 um 3:33 Uhr

Ganze 9,71 Millionen wollten die finale Partie des 31-Jährigen sehen, welche mit dem Tor von Lukas Podolski zum 1:0 gegen England zu einem Traum-Abschied für den Fußballer wurde. Nach einem Bericht von "dwdl.de" konnte sich das Match mit einem Marktanteil von 32 Prozent sogar den Tagessieg holen.

Bachelor-Finale sehen nur zwei Millionen Zuschauer

Große Gefühle und eine spannende Entscheidung Entscheidung halfen am Ende nichts: das Finale des Bachelors kam an diese Top-Quoten nicht heran. Die letzte Folge der RTL-Show holte zum Ende nur knapp zwei Millionen. Die letzte Nacht der Rosen für diese Staffel erzielte damit einen Marktanteil von 9,7 Prozent.

Was die Emotionen angeht, kam Sebastian Panneks Liebesentscheidung also nicht ganz an das Abschiedsspiel von Lukas Podolski ran. Der Bachelor wird die kleine Niederlage aber mit Sicherheit gut verkraften können. Schließlich konnte der 30-Jährige am Ende das Herz seiner Auserwählten Clea-Lacy erobern!