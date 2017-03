Lukas Podolski wechselt zu Vissel Kobe nach Japan

Und wir dachten schon, dass Lukas Podolski mit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul einen großen Schritt wagt. Doch statt in heimische Gefilde zurückzukehren, zieht es den Kölner noch weiter weg.

Auf Facebook bestätigt der deutsche Fußball-Weltmeister, dass er am Ende der Saison nach Japan geht. "Ich kann bestätigen, dass ich ab Ende der Saison für Vissel Kobe in der J-League in Japan spielen werde. Es ist keine Entscheidung gegen Galatasaray, es ist eine Entscheidung, die ich für eine neue Herausforderung getroffen habe", erklärt er.

Die japanische Stadt Kobe mag zwar berühmt für erstklassige Steaks sein, doch was den Fußball angeht, sind sie eher im Mittelfeld der japanischen Liga angesiedelt.

Lukas Podolski auf Beckhams Spuren

Eigentlich hatte man nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft eher damit gerechnet, das er demnächst ganz aufhört. Doch offenbar will er noch ein letztes Fußball-Abenteuer wagen. So verließ auch David Beckham zum Ende seiner aktiven Karriere den renommierten europäischen Fußball und spielte für L.A. Galaxy.

Gerade bei Lukas Podolski, der stets gezeigt hat, was für ein heimatverbundender Kölner er ist, verwundert es dann aber doch, dass er, wahrscheinlich mit seiner ganzen Familie nach Japan auf die andere Seite der Welt geht.