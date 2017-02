Luke Mockridge: Ist sie seine Freundin?

Neben seiner Synchronsprecher-Rolle in "The LEGO Batman Movie" gehört Luke Mockridge zu den erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Im TV hat er "Luke! Die Woche und ich" und ab 20. April ist er mit seinem Bühnenprogramm "Lucky Man" auf Deutschlandtour.

Beruflich läuft es bestens, doch privat sieht es bei dem attraktiven 27-Jährigen leider etwas mau aus. Luke Mockridge gesteht gegenüber Bild, dass er seit zweieinhalb Jahren Single ist. Nur zweimal sei er in seinem Leben in einer festen Beziehung gewesen. "Beim ersten Mal war ich 20 Jahre alt – und sie hat Schluss gemacht. Ich hatte schlimmen Liebeskummer, ich dachte, ich werde nie wieder glücklich. Aber es hat letztlich dazu geführt, dass ich Comedian wurde und auf die Bühne gegangen bin. Ich habe mir damals gesagt: Ich bin auch ein vollständiger Mensch – ohne dich!“, erklärt Luke Mockridge. Seine zweite Beziehung fiel seiner Karriere zum Opfer. „Wir hatten beide ganz andere Vorstellungen vom Leben“, resümiert er nun.

Luke Mockridge und Joyce Ilg: Was läuft da wirklich?

Aber was ist mit der Frau, die immer wieder an seiner Seite zu sehen ist? Youtube-Star Joyce Ilg küsste Luke Mockridge sogar schon vor laufender Kamera. Viele Fans haben in Mockridge und Ilg schon ein TV-Traumpaar gesehen, doch bleiben die beiden, so Luke, nur Freunde und Kollegen. „Wir waren nie ein Paar, die Fans setzten das immer wieder in die Welt. Joyce ist mein bester weiblicher Kumpel“, dementiert er die Gerüchte, die nicht aussterben wollen. Ein bisschen trägt er allerdings auch selbst dazu bei, dass die Hoffnung nicht ganz stirbt, dass sie doch noch zum Paar werden. „Wir mussten einmal bei einem Dreh vor der Kamera knutschen. Da habe ich allerdings später schon gesagt – hey, das war eigentlich ganz cool.“

Doch ganz offiziell ist Luke Mockridge noch Single. Immer bleibt so den Fans wenigstens die kleine Illusion, dass sie vielleicht diejenigen sein könnten, die sein einsames Herz gewinnen können.