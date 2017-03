Katy Perry machte es vor und legte sich nach ihrer Trennung von Orlando Bloom eine neue Frisur zu. Zieht Sarah Lombardi jetzt nach?

In einem Live-Video auf Facebook erklärt sie, dass sie Lust auf eine Veränderung hat. Zusammen mit ihren Fans überlegt sie, was für eine Veränderung ihr stehen würde. Blonde Haare oder doch lieber ein Pony? Prompt lädt ihre Beifahrerin sich eine App runter, in der man verschiedene Frisuren an seinem eigenen Foto ausprobieren kann.

„Irgendwie gibt es ja manchmal im Leben Situationen, da will man sich verändern“, gesteht die 24-Jährige. Doch ein Blick in die App offenbart die Wahrheit. „Blond würde mir auch nicht stehen“, findet die Sängerin. „Ich glaube, ich bleibe vielleicht doch lieber so, wie ich bin“.

Wie Sarah mit blonden Haaren und einer "Angela-Merkel-Frisur" aussieht, seht ihr im Video: