"M*A*S*H"-Star William Christopher ist tot

Trauer in Hollywood: "M*A*S*H"-Star William Christopher ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht verkündete jetzt sein Agent Agent Robert Malcolm.

William Christopher hatte Krebs

Bei dem Schauspieler wurde vor einem Jahr Lungenkrebs diagnostiziert. Auf Grund seiner Erkrankung verbrachte er die letzten Tage vor seinem Tod in einem Hospiz. William Christopher hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Die Erfolge von William Christopher

Doch auch wenn der beliebte Schauspieler nicht mehr unter uns weilt, in seinen Filmen und Serien bleibt er unsterblich. Besonders in seiner Rolle des Vater Francis Mulcahy in der Serie "M*A*S*H" bleibt er seinen Fans in Erinnerung. Er brillierte aber auch in Sendungen wie "Ein Käfig voller Helden", "Love Boat" und "Mord ist ihr Hobby". Auch in den Filmen "Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark" und "Zeit der Sehnsucht" begeisterte William Millionen Zuschauer.

Zuletzt zog sich der Superstar aber immer mehr aus der Schauspielerei zurück, um sich um seinen autistischen Sohn kümmern zu können.

Nun trauert Hollywood um eine besondere Filmgröße...