Macaulay Culkin: So erholt und gut sah er seit seiner Kindheit nicht mehr aus

Macaulay Culkin: So erholt und gut sah er seit seiner Kindheit nicht mehr aus

Macaulay Culkin: So erholt und gut sah er seit seiner Kindheit nicht mehr aus - Seitdem die Ära von "Kevin allein zu Haus" vorbei ist, sind wir es gewohnt, Jahr für Jahr mit ansehen zu müssen, wir Macaulay Culkin kaputter und kaputter aussieht. Jedes neue Foto ein neuer Schock. Macaulay Culkin - der Inbegriff des gefallenen Kinderstars. Und jetzt, zum ersten mal seit rund 20 Jahren taucht er auf der Bildfläche auf und wir sind im positiven Sinne sprachlos.

Es ist nichts besonderes an ihm. Keine neue Frisur, kein neuer Look, oder eine extreme körperliche Wandlung. Macaulay Culkin sieht einfach nur gesund, ausgeschlafen und clean aus. Ob er von den Drogen ganz weg ist, kann man natürlich nicht sagen, aber es erweckt stark den Eindruck. So gut sah er ewig nicht aus.

Das Foto stammt aus der Instagram-Story von Paris Jackson. Als Kind hatte Macaulay Culkin schon eine enge Beziehung zu Michael Jackson und dieser Bund mit der Familie Jackson hat offenbar über Michaels Tod hinaus gehalten.

Und obendrein dreht Macaulay Culkin sogar wieder einen Film mit Sängerin Brenda Song. Bei der Tragikomödie sitzt 90er Jahre Star Seth Green auf dem Regiestuhl. Vor einigen Wochen begannen die Dreharbeiten in Thailand.