Macklemore wird zum 2. Mal Vater

Rapper Macklemore (34) wird zum zweiten Mal Papa! Seine Frau Tricia ist schwanger. Das verkündete er jetzt mit einem Facebook-Video, in dem er mit seiner Familie zu sehen ist. "Tricia ist schwanger!", sagte er.

Die Fans des Rappers sind völlig aus dem Häuschen und gratulieren ihm zum Nachwuchs.

Bestimmt freut sich auch Macklemores erstes Kind, die süße Sloane, über das Geschwisterchen.

Was es wird, hat der Rapper noch nicht verraten. Er tat zwar so, hatte in seinem Facebook-Video eine pink-blaue Torte dabei, aus der er einen Zettel zog - anstatt dem Baby-Geschlecht war darauf jedoch nur Werbung für sein nächstes Konzert.